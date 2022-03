Semi-conducteurs : Intel investit 33 milliards d'euros en Europe (deux centres de R&D en France)

investissement initial

Après plusieurs mois de suspens, la réponse vient finalement de tomber. Lors d'une conférence de presse, le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, a dévoilé mardi 15 mars qu'dans les années à venir, et même au delà. Il évoque en effet unsur un total qui pourrait atteindre lesSont ainsi concernés l'Allemagne, l'Irlande, la, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Ainsi les rumeurs ont vu juste puisque c'est bien(en Allemagne) qui récupère la méga-usine européenne. L'enveloppe destinée à faire sortir ce site de terre (entre la construction des bâtiments et l'achat des machines pour graver les puces) se montent déjà à, avec un début des travaux dès l'an prochain pour une mise en service prévue -normalement- en 2027. Elle devrait employer plus de 3 000 salariés (sans compter les emplois indirects). Deux autres sites plus petits seraient prévus en Irlande et en Italie.Quant à elle,Les deux se situeront près de Saclay en Ile-de-France, soit 450 postes d'ingénieurs.Pour l'Europe, il s'agit évidemment d'une très bonne nouvelle, surtout dans un contexte marqué par la pénurie de pièces et la diminution de certaines matières premières liée au conflit en Ukraine. Thierry Breton souligne d'ailleurs qu'il s'agit de la première duprésenté le mois dernier.