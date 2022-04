In Bed with Apple ? La firme travaillerait sur le suivi du sommeil sans aucun contact !

la surveillance physiologique soit effectuée avec des appareils qui ne nécessitent pas de mesure de l'électrocardiographie, de l'électroencéphalographie ou d'autres signaux électrophysiologiques avec des électrodes inconfortables, mais qui sont basés sur un mouvement et la mesure audio

Depuis de nombreuses années, Apple n'a de cesse d’améliorer les possibilités de surveillance de la santé via ses appareils, iPhone et Apple Watch en tête. C’est bien le sens d’un nouveau brevet que l’on peut lire dans les colonnes de l’ USPTO Apple étudie en effet le suivi du sommeil en utilisant un iPhone , un Mac ou un HomePod mini , pour fournir une surveillance physiologique d’un ou plusieurs utilisateurs.Elle voudrait ainsi que. Elle travaillerait donc sur un système utilisant despour mesurer les sons liés à des mouvements, les bruits liés à la respiration (le ronflement) ou utiliser destels que des radars.Pour la petite histoire, la firme souligne, il est en effet plus difficile de faire la distinction entre une personne qui dort convenablement et une autre dont le sommeil serait perturbé. Apple sealors sur des(un iPhone ou deux posés sur une table de chevet) et sur l'utilisation de plusieurs capteurs afin de recueillir des données !