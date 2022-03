Apple travaille sur un badge de communication façon Star Trek

appareil portable avec audio directionnel

interstellaires

l'appareil portable peut en outre inclure des microphones et/ou des connexions à d'autres appareils qui facilitent l'étalonnage du module audio de l'appareil portable

Dans un nouveau brevet , on découvre qu’Apple a mené des recherches -non pas aux confins de l’univers mais bien dans les labos de Cupertino- afin de mettre au point une sorte deTout juste déposé à l’USPTO, ce document -intitulé- décrit en effet un petit appareil fournissant des. Mais oui, lesl’ont bien compris,Bref, les illustrations montrent qu’il peut se porter aussi autour du cou, et ce, afin de diriger les ondes vers les oreilles. Selon les paramètres employés,, mais on n’en saura pas plus sur la technique employée. Apple précisant que la confidentialité de l'audio dirigé vers l'utilisateur peut être maintenueBien évidemment tout ceci ne servirait