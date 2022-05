France : la nouvelle app d'identité numérique commence à être testée (mais que sur Android !)

Il y a quelques jours on apprenait que le gouvernement entendait proposer uneà FranceConnect, qui s'appuierait sur cette nouvelle CNI.Cette nouvelle application devrait permettre d'élargir certains services administratifs, notamment d'utiliser la carte d'identité biométrique pour prouver son identité en ligne ou lors de démarches en personne. Elle permettra également de fournir quelques informations (par exemple le fait d'être majeur).Depuis son entrée en vigueur, 4,5 millions de ces cartes ont été distribuées. Il faut dire que le précédent projet (Alicem) lancé en 2013 et reposant sur la reconnaissance faciale n'avait pas vraiment connu de succès mais seulement des critiques et des réticences de la part de la Cnil.Pour rappel, outre les mentions habituelles (nom, prénom, date/lieu de naissance...), cette carte intègre aussi un(une sorte de cousin du QR Code), qui contient une photo et deux empreintes digitales (sauf pour les moins de 12 ans). Il s'agit en réalité d'un(CEV) -un data matrix ECC200, conforme à la norme actuelle ISO 20248:2018 et XP Z42-105.D'après le décret, les utilisateurs pourront se servir de l'application (simple choix) pour scanner leur carte biométrique, via un système reposant. En effet, les données restent stockées dans la carte et il ne sera pas possible de s'en passer dans les prochaines années.(peut être est-ce la raison de ce test sur Android et non sur iOS).