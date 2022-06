Apple rouvre ses Stages d'été pour les enfants dans ses Apple Store

la protection et la célébration de la planète

Préparez-vous à une aventure en famille pour célébrer la planète Terre. Vous retrouverez d’autres enfants à l’Apple Store pour un voyage passionnant dont vous ramènerez une BD créée sur iPad à partir de photos et de dessins. Vous pourrez ensuite poursuivre l’aventure avec les 20 projets de notre Carnet d’activités Inscrivez-vous à une séance et téléchargez le guide gratuit ci-dessous pour commencer.

Après les Etats-Unis, Cupertino s'est attaquée à l'Europe, avec des nouveauxpour apprendre à créer des podcasts qui auront lieu du 20 Juin au 8 Juillet à l'Apple Store des Champs-Elysées. A cela s'ajoutent de nouvelles sessions(les fameuxaux USA) à l'attention des plus jeunes.Pour rappel, ce programme a été mis en place il y a près de 20 ans et offre des sessions de deux heures sur des thèmes variés.Il est possible de trouver horaires et programmes sur le site d'Apple !