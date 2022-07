Un Mac mini et des MacBook Pro 14 et 16" M2 d'ici fin 2022 ?

Pour lui, ces derniers se veulent très, notamment compte tenu des défis de la chaîne d'approvisionnement, du ralentissement économique et de la pandémie.Apple a déclaré un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 83 milliards de dollars, mais elle a surtout montré un iPhone très fort (39,57 milliards de dollars, soit + 2,77% sur un an) bien au delà de nombreuses projections et des services tout aussi solides (19,604 milliards de dollars, soit +12,11%).. En effet, du côté du Mac (-10,36%), de l' iPad (-1,95%) et -contre toute attente- des(-7,87%),! Elle avait d'ailleurs prévenu que les problèmes de chaîne d'approvisionnement pourraient lui coûter jusqu'à 8 milliards de dollars.Il estime que la baisse des ventes de ces derniers serait due aux... faibles stocks de Mac M2 ! Cette position semble assez, vu que le MacBook Air M2 a été commercialisé en juillet (il n'est pas comptabilisé dans les chiffres du dernier trimestre) et que le MacBook Pro 13" M2 ne l'a été que sur une petite dizaine de jours au mois de juin. Il serait sans douted'évoquer les difficultés de la chaine d'approvisionnement sur l'ensemble de la production (et peut être d'autres facteurs économiques en cette période de récession).Enfin, il finit tout de même sur une touche optimiste. Pour lui,, sans compter d'autres lancements de produits.