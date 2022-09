Voici le nouveau Kindle : USB-C, meilleure résolution et stockage doublé

le nouveau Kindle ultraléger est le dernier exemple en date illustrant la façon dont nous continuons à ajouter des fonctionnalités haut de gamme à nos appareils les plus abordables pour qu'encore plus de clients puissent en profiter

Le nouveau Kindle embarque(contre 167 ppp pour la génération précédente, soit une belle évolution et une résolution équivalente à ce que proposent les versions actuelles plus haut de gamme du Kindle Paperwhite ), un éclairage de la dalle par l'avant réglable, un mode sombre, un port USB-C pour la recharge et une autonomie atteignant six semaines. Le Kindle Paperwhite conserve l'avantage d'une certification IPX8 pour lire sereinement dans le bain et d'une dalle de 6,8 pouces (la version de base ne comptant que 8 Go de stockage, soit moitié moins que le nouveau venu).Le mensurations de la nouvelle liseuse sont de 108,6 x 157,8 x 8 millimètres pour 158 grammes sur la balance. De plus,, soit de quoi stocker de nombreux livres. Selon la firme,(il est possible de s'affranchir des publicités qui s'affichent sur la page d'accueil par la suite en payant la différence).