YouTube : la 4K est de nouveau disponible pour tous (pour le moment)

Plus tôt ce mois-ci, YouTube avait lancé un test auprès de quelques utilisateurs obligeant à passer à l'abonnement Premium pour profiter des vidéos en 2160p.Si la firme propose bien désormais les vidéos en 4K à l'ensemble des utilisateurs, cela ne veut pas dire que l'idée ne sera pas déployée à l'avenir. En effet, les derniers résultats montrent une croissance ralentie et Google avait évoqué auprès de ses employés la nécessité de mettre en place une stratégie plus agressive à l'avenir.