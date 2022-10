Les Français passeraient en moyenne 36 minutes par jour sur YouTube !

Plus de 40 millions d’utilisateurs mensuels !

YouTube rassemblerait près de 40 millions d'utilisateurs de plus de 18 ans chaque mois

Opération séduction !

Dans les petits chiffres du jour,C'est en effet ce qui est ressorti hier lors du YouTube Festival à Paris. Cette durée prendrait en compte l'audience sur(TV connectée, smartphone, ordinateur et tablette).Apparemment, plus de 20 millions de ressortissants hexagonaux regardent la plateforme depuis leur TV et -au total-a précisé la firme américaine. Parmi les autres chiffres forts du moment, le service aurait contribué au PIB français à hauteur de 650 millions d'euros en 2021. Ce montant prendrait aussi en compte les revenus directs versés aux créateurs, mais aussi indirects (les dépenses de production des créateurs de contenu) ou encore induits (les dépenses effectuées grâce à ces revenus).Mais l'influence du service ne s'arrêterait pas là,. Ce chiffre, que révèle également l'institut, aurait été obtenu en se basant sur trois enquêtes menées auprès de 2 000 utilisateurs, 1 000 créateurs et 500 entreprises.Ces derniers ne cessent d'ailleurs d'œuvrer sur ce service, le potentiel de gains étant plus qu'intéressant. En effet, rappelons que. Et sur cette somme, sur les 12 derniers mois, ce sont pas moins de 6 milliards de dollars qui ont été reversés à la seule industrie musicale.D'ailleurs, afin deencore plus de monde, YouTube propose désormais les vidéos en 4K à l'ensemble des utilisateurs, même si l'idée de réduire cette option à son offre Premium a été un temps envisagée. En effet, les derniers résultats montrent uneet Google avait évoqué auprès de ses employés la nécessité de mettre en place une stratégie plus agressive à l'avenir.