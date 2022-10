Apple a dépensé plus de 26 milliards en recherche et développement pour cet exercice !

Une enveloppe de 6,761 milliards de dollars sur un trimestre !

Que peut bien faire Apple avec plus de 26 milliards par an ?

Pourtant, elle n'a rien à cacher...En fouillant dans les documents comptables en ligne, on a pu trouver unpour ce dernier trimestre fiscal de 2022. Cupertino continue donc de naviguer autour des 6 milliards depuis un an se rapprochant inexorablement de la. Depuis le début de son année fiscale, elle a ainsi dépensé par trimestre 6,306 milliards, 6,387 milliards, 6,797 milliards et enfin 6,761 milliards de dollars.Pour ce trimestre, le montant s’envole donc. Par contre, par rapport au trimestre précédent, la R&D accuse une petite baisse de -0,53%. Les investissements dans ce domaine étaient en effet de 5,772 milliards de dollars l’an dernier à la même époque, et 6,797 milliards au trimestre dernier.Et, comme chaque année, beaucoup se demandent ce qu'Apple a bien pu faire avec cette somme. Lors de la conférence des résultats,Rappelons que, dans cette section ultra-secrète, sont financés tous les travaux en cours : les brevets, le développement de nouveautés hardware et software… On y trouverait bien l’Apple Car et le casque de réalité mixte ou encore les AirPods Pro 2 dévoilés en septembre dernier mais aussi(les M2 Pro, Ultra voire Extreme), les prochaines générations d’iPhone et d’iPad ou le modem 5G maison (il faut bien rentabiliser l’activité modem rachetée à Intel pour 1 milliard de dollars).Enfin, une dernière fraction sert également à la maintenance des gammes existantes et à la gestion des incidents techniques. On y retrouve les problèmes de claviers, d’écrans ou encore des grésillements des AirPods Pro,