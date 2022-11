Sélection de Noël : 10 idées cadeaux pour des fêtes technologeek

Anker 737 : la batterie externe ultime pour les utilisateurs Apple

Les caméras de sécurité eufyCam 3 et 3C

BionicMind

L'écosystème de sécurité Reolink

Tablette Fire HD 8

s'est montrée deux fois plus durable que l'Apple iPad Mini (2021)

maladroits

Fitbit Sense 2 ; suivi de santé et autonomie confortable

plus de 6 jours

Serrure connectée Nuki Smart Lock Pro 3.0 compatible HomeKit

presque toutes les serrures

Momentum 4 : le retour de Sennheiser

SteelSeries Arctis Nova 7 : un casque gaming multiplateforme

Bureau assis-debout électrique Maidesite

cable management

Le disque dur Seagate Star Wars : May the Force be with you (and your data)

froides

De plus, certains produits profitent encore des promotions du Black Friday et se trouvent actuellement à des tarifs intéressants.La batterie Anker 737 140W offre une capacité de 24 000 mAh/86,4Wh, le tout dans un format assez compact (15.58 x 5.46 x 4.96 cm, pour 627 grammes sur notre balance). Elle est fournie avec un sac de transport et un court (59 cm) câble certifié 140W. La batterie dispose de deux ports USB-C (dont un fonctionne également en entrée, acceptant jusqu'à 140W) et un port USB-A délivrant 18W max (la puissance totale de 140W sera repartie selon les ports utilisés)., y compris le modèle 16 pouces (mais il faudra alors impérativement utiliser le câble USB-C vers MagSafe 3).La batterie est dotée d'un pratique écran couleur (qui s'affiche automatiquement dans le bon sens en fonction de l'orientation de la batterie) afin de consulter en temps réel les puissances d'entrée et de sortie des trois ports, ainsi que le temps restant avant que la batterie ne soit à plat. A titre d''exemple,. En laissant la batterie branchée jusqu'à ce qu'elle s'épuise, on obtient 70% de batterie sur la même machine en 46 minutes. Nous avons pu effectuer la recharge complète de la batterie avec les chargeurs Apple et Anker de 140W en 42 minutes très exactement. Anker garantit un fonctionnement en toute sécurité grâce à la technologie maison ActiveShield 2.0 et la capacité permet de recharger plusieurs fois des iPhone et iPad avant qu'elle ne jette l'éponge. J'ai longtemps cherché la batterie parfaite pour mon usage. Ce modèle coche toutes les cases et m'accompagne avec bonheur depuis sa sortie.La nouvelle HomeBase d'eufy affiche un design revu, s'appuie toujours sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour prévenir l'utilisateur qu'un individu (avec reconnaissance faciale améliorée), un animal ou un véhicule a été détecté par les caméras qui lui sont liées et offreSelon eufy, cette capacité devrait suffire à enregistrer 60 années (cela dépendra bien entendu de la fréquence de détection et de la qualité des vidéos enregistrées) d'enregistrements déclenchés par la détection automatique de mouvements., comme l'eufyCam 3 (au tarif particulièrement salé actuellement) disposant d'un panneau solaire, d'un éclairage intégré, d'une batterie de 13 400 mAh et d'un capteur ouvrant à f/1.4 et proposant des enregistrements en 4K, ou l'eufyCam 3C, également en 4K. Pour rappel,(après avoir essayé de nombreuses marques, ce sont les produits que j'utilise personnellement, avec les Reolink, voir ci-dessous) car performant (c’est le seul système, grâce à la HomeBase, qui m’offre une connexion fluide avec une sonnette assez éloignée du domicile), parfois compatible HomeKit (ce n'est pas encore le cas des nouveaux packs mais l'application est satisfaisante, permet de dépasser 1080p et grève moins l'autonomie qu'HomeKit), et ne nécessite pas de passer par un abonnement grâce au stockage en local des enregistrements., avec de nombreux modèles de caméras. Les possibilités sont vraiment étendues et il sera possible de piocher dans l'épais catalogue afin de répondre au mieux aux différentes situations avec des modèles 1080p, 2K ou 4K, parfois motorisés, conçus pour l'extérieur ou l' intérieur, sur batterie, sur secteur, alimentés via PoE, Wi-Fi, avec ou sans zoom, avec ou sans éclairage intégré, et même avec deux optiques pour une vision panoramique avec la Duo 2 (Wi-Fi ou non).Reolink se distingue de ses concurrents et se rapproche des solutions professionnelles plus coûteuses avec la possibilité d'opter pour des boitiers NVR(2 emplacements SATA)(dans la limite du stockage). Les boitiers NVR Reolink permettent également d'alimenter les caméras compatibles en PoE à l'aide d'un simple câble Ethernet, et de consulter l'interface et les enregistrements en branchant un écran (ports VGA et HDMI) et un ensemble clavier/souris (la souris est fournie dans la boite). Attention, le boitier est ventilé et il vaudra mieux prévoir une pièce adaptée afin de ne pas être gêné par le bruit constant de la ventilation. Reolink propose une application pour macOS (l'application native Apple Silicon ne devrait pas tarder selon le constructeur) , Windows, iOS, iPadOS et Android.La Fire HD 8 se place logiquement dans la gamme de tablettes d'Amazon entre la Fire 7 et la Fire HD 10.épaulée par 2 Go de RAM, du Bluetooth 5.2, le tout au sein d'une tablette légèrement plus compacte (201,90x137,34x9,60 mm contre 202 x 137 x 9,7 mm) et plus légère (337 grammes contre 355 grammes pour la génération précédente) et disposant(13 heures au total). Comme d'habitude, Amazon indique que lors de tests de résistance (sans plus d'informations), la Fire HD 8, ce qui pourra rassurer les parents qui prêteront la tablette à leurs enfantsdynamiques.La nouvelle génération embarque 32 ou 64 Go de stockage intégré (16 ou 32 pour la génération précédente) qu'il sera possible d'étendre à 1 To via le lecteur de carte microSD. L'appareil est livré avec un câble USB-C et un adaptateur secteur de 5W (5 heures pour une charge complète). La tablette Fire HD 8 d'Amazon (tout comme les Fire 7 et Fire HD 10) pourra satisfaire les utilisateurs désirant un modèle compact dont l'usage est axé sur la diffusion en streaming, un peu de web, des jeux peu exigeants, ou encore pour consulter les mails.et dont les membres souhaitent pouvoir profiter d'une tablette supplémentaire à moindre coût.Fitibit, désormais dans l'escarcelle de Google, a dévoilé cet été une nouvelle version de la Sense,. Ainsi, la Sense 2 propose un écran couleur AMOLED avec mode allumé en permanence et ajustement automatique de la luminosité, un boitier en aluminium, une étanchéité à 50 mètres, un GPS, un altimètre, un accéléromètre 3 axes, un ensemble haut-parleur/microphone, des capteurs afin de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation du sang en oxygène SpO2, permet de réaliser un électrocardiogramme, d'analyser le nouveau de stress du porteur grâce au nouveau capteur électrique pour mesurer la conductance cutanée AEDc - cEDA (continuous electrodermal activity), ainsi que le suivi du sommeil,(en fonction de l'utilisation, plus de trois jours tout de même dans mon cas avec l'écran toujours allumé et un peu d'exercice). Une recharge rapide permet d'obtenir une journée d'utilisation en 12 minutes. Certaines fonctions nécessitent l'abonnement Premium. Le constructeur offre 6 mois d'abonnement avec la montre, ce qui permettra de savoir si ces fonctionnalités vous sont indispensables, ou pas (l'abonnent est tout de même à 8,99€ par mois).Le spécialiste autrichien de la serrure connectée Nuki propose la Smart Lock 3.0 Pro qui peut être montée sur(vérifiez la compatibilité ici ), sans percer de trous (comme le modèle précédent), offre le choix entre deux coloris (noir ou blanc), et(elle est compatible HomeKit, Google Home, Alexa, IFTTT),permettant de se passer de pile, d'obtenir une autonomie atteignant 12 mois et de recharger la batterie en USB-C.Nuki propose également en option à 79 euros un cylindre universel permettant d'ouvrir la porte avec une clé insérée des deux côtés (ce qui n'est pas toujours le cas) et donc(qui actionne la clé traditionnelle côté intérieur grâce à un moteur), un capteur de porte permettant de savoir, à distance, si cette dernière est ouverte ou fermée, ainsi que le Nuki Fob pour ouvrir les portes en Bluetooth sans smartphone. Nuki propose également depuis peu(ce qui permet par exemple aux enfants de déverrouiller la porte sans avoir à leur confier de clés). Le constructeur précise que le lecteur d'empreinte est rapide (environ 1 seconde, avec un mode auto-apprentissage permettant d'affiner la reconnaissance à chaque utilisation), et que le Keypad 2.0 est compatible avec les Nuki Smart Lock 2.0, Nuki Smart Lock 3.0 et Nuki Smart Lock 3.0 Pro. L'accessoire est alimenté par 4 piles AAA et offre une autonomie d'un an. Il sera possible d'enregistrer jusqu'à 20 empreintes digitales et 200 codes différents.Le rachat de la division audio grand public de Sennheiser par la société suisse Sonova ne freine pas l'arrivée de nouveaux produits intéressants, comme le prouve cette nouvelle itération du casque Momentum. Le nouveau venu, embarque des haut-parleurs de 42 millimètres, une réduction active du bruit ambiant (ANC) améliorée, un mode Transparence afin de garder une oreille sur les bruits environnants, un mode permettant de personnaliser le son en fonction des préférences de l'utilisateur, un rendu sonore très satisfaisant,(ce que l'on a pu vérifier avec un volume modéré, une belle progression sur ce plan par rapport au modèle précédent).L'accessoiriste danois spécialisé dans le gaming propose son nouveau casque Arctis Nova 7 Wireless,. Il sera de plus possible de diffuser deux flux simultanément en Bluetooth et via le dongle USB-C, afin, par exemple, de rester connecté à votre smartphone tout en jouant sur Mac, PC ou console. Le confort est vraiment très agréable grâce au système maison éprouvé ComfortMax et les coussinets respirants en mousse à mémoire de forme AirWeave. Le casque affiche 321 grammes sur notre balance et l'autonomie atteignant 38 heures devrait être suffisante pour couvrir les séances les plus intenses (il suffira de la brancher 15 minutes pour obtenir 6 heures d'utilisation).Les bureaux assis-debout électriques ont le vent en poupe, et l'on comprend aisément pourquoi à l'usage. Le modèle S2 Pro de Maidesite (qui dispose désormais d'un site français) est très simple à monter,(il est d'ailleurs possible d'opter uniquement pour le châssis afin d'adapter le plateau de son choix), de deux moteurs qui font le travail sans faire trop de bruit, d'un système intégré pour parfaire le, d'un minuteur réglable permettant d'alerter l'utilisateur afin qu'il change de position, d'un système de protection arrêtant le mouvement du plateau si celui-ci rencontre une résistance, et d'un pratique port USB-A pour recharger un périphérique. Le bureau Maidesite est robuste et pourra supporter un poids de 125 kg.Clôturons cette sélection avecCes nouvelles éditions spéciales Star Wars disposent d'une illustration de Dark Vador (notre modèle), Luke Skywalker ou encore Han Solo et offrent une capacité atteignant 2 To. Chaque modèle devrait ravir les amateurs de la saga et un éclairage LED viendra souligner le caractère de chaque personnage (rouge pour Dark Vador, vert pour Luke Skywalker, et blanc pour Han Solo). Disque dur oblige (malgré les descriptions parfois fantaisistes des produits sur Amazon), les débits seront limités à environ 100 Mo/s, ce qui sera suffisant pour le stockage de données. Le disque dur est livré avec un câble USB-A (pas d'adaptateur USB-A vers USB-C malheureusement) court (46 cm), mais tressé.