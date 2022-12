Neuralink : Elon Musk accusé de pratiquer des tests barbares sur des animaux

Neuralink accusée de tests non autorisés sur des animaux

Qu'est ce que le projet Neuralink

relation télépathique informatique

Remise au goût du jour, cette dernière fait apparemment l'objet d'une enquête fédérale pour d'éventuelles violations de la loi sur le bien-être animal. Cette dernière aurait été ouverte suite à des plaintes du personnel, selon lesquelles des tests sur des animaux se seraient accélérés, causant des souffrances et des morts inutiles.Dans ces conditions l'inspecteur général du ministère de l'Agriculture est intervenu à la demande d'un procureur fédéral. L'enquête se concentrait véritablement sur les violations de la loi sur le bien-être des animaux, un texte qui réglemente la manière dont les chercheurs traitent et testent certains animaux.Cette start-up travaillerait sur le fameux projet de fusion des ordinateurs avec le cerveau humain afin de pouvoir un jour s'engager dans une sorte de. Pour ce faire,. La structure a donc pour ambition de développer des interfaces cerveau-ordinateur qui remplaceraient le langage humain et qui permettraient de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée.Au delà de toute expérience futuriste et à l'heure des lunettes ARVR , l'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des objets.Dans une précédente interview accordée, Elon Musk avait précisé que. Il espère, d'ici quatre ans, commercialiser un dispositif qui aiderait à traiter de graves lésions cérébrales, y compris des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cancéreuses ou des problèmes de paralysie et de mémoire.Lors de son dernier événement public, il y a plus d'un an, Neuralink avait présenté une expérience avec un singe avec une puce implantée, qui avait la capacité de jouer à un jeu vidéo uniquement grâce à son esprit.