Elon Musk espère implanter ses puces dans le cerveau humain "dans les 6 mois"

Des implants dans le cerveau humain dans les 6 mois ?

dans les six mois

Nous sommes maintenant convaincus que le dispositif Neuralink est prêt pour les humains. Le timing de mise en œuvre dépendra du processus de la FDA.

nous souhaitons être très prudents et sûrs que cela marchera avant d'implanter un dispositif chez un humain, mais nous avons soumis la plus grande partie de nos documents à la FDA et nous devrions probablement pouvoir implanter Neuralink chez un humain dans environ six mois

Les grandes espérances du projet Neuralink

relation télépathique informatique

Il y a un tas de concepts dans votre tête que votre cerveau doit essayer de compresser à un taux relativement bas, pour la parole ou l'écriture

dans la tête des autres

Dévoilé en en 2017 , le projet semble enfin décoller.C'est tout du moins ce que notrevient de poster une énième fois depuis le lancement du projet (l'information est donc à relativiser, surtout au vu de l'inconstance du personnage).Dans un évènement se déroulant en parallèle, l'homme d'affaires a également précisé :Cette start-up travaillerait sur le fameux projet de fusion des ordinateurs avec le cerveau humain afin de pouvoir un jour s'engager dans une sorte de. Pour ce faire,). La structure a donc pour ambition de développer des interfaces cerveau-ordinateur qui remplaceraient le langage humain et qui permettraient de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée.Au delà de toute expérience futuriste et à l'heure des lunettes ARVR , l'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des objets. Les implants pourraient aussi servir de solution à certains troubles neurologiquesDans une précédente interview accordée à Tim Urban, Elon Musk a déclaré :. Pour lui,-exécuté par le cerveau-ou le transfert de concepts. Aussi, le milliardaire entrepreneur a expliqué qu'il serait plus facile de communiquer si les gens pouvaient transmettre une imageau lieu d'essayer de la décrire avec des mots.De plus, Elon Musk a précisé que. Il espère, d'ici quatre ans, commercialiser un dispositif qui aiderait à traiter de graves lésions cérébrales, y compris des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cancéreuses ou des problèmes de paralysie et de mémoire.Lors de son dernier événement public, il y a plus d'un an, Neuralink avait présenté une expérience avec un singe avec une puce implantée, qui avait la capacité de jouer à un jeu vidéo uniquement grâce à son esprit.