Apple aurait-elle amorcé sa transition vers l'OLED pour ses prochains iPad Pro ?

Selon un nouveau rapport de, Epistar aurait enregistré une baisse de la demande d'écrans mini-LED. Au vu de son partenariat avec Apple, il n’en fallait pas plus pour supposer que la firme californienne aurait diminué ses commandes pour ce type de dalles.Aux dernières dernières rumeurs,. En effet, la semaine dernière, on apprenait que si l'iPad OLED ne devrait pas voir le jour avant 2024, Samsung Display -qui est pressenti en tant que fournisseur principal- aurait changé de stratégie afin de se concentrer sur les dalles des futurs iPad et MacBook Air.Saisissant l'occasion, Epistar en profiterait pour se tourner vers d’autres débouchés. Ainsi, il pourrait envisager une reconversion dans les écrans pour les tableaux de bord des véhicules.