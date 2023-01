Et si les data centers chauffaient les piscines ?

une levée de fonds de 35 millions !

C'est l'idée saugrenue qui est de valoriser ce que l'on appelle la chaleur fatale des ordinateurs , annonce Paul Benoit, Président et fondateur de Qarnot.

Dispositif expérimentale en Finlande

En pratique, comment cela fonctionne ?

Ces derniers seront équipés des baies informatiques QBx et connectés à des réseaux de chaleur

Cette levée de fonds -qui se compose pour un tiers d’apport en capital et de deux tiers de dette- est destinée à financer unede nouveaux emplois, mais également d'Ces dernières seront situées enmais également dans les pays scandinaves -notamment en- qui sont très en demande et très en avance au niveau des énergies renouvelables.Le projet consiste à. Ainsi, Qarnot a conçu un système destiné à récupérer cette chaleur perdue et à la valoriser.Pour ce faire, la firme entend tout simplementses data centers au sein de certains bâtiments ou d’infrastructures particulièrement en demande. Depuis sa création en 2010, la firme a déployé 25 data centers sur l'Hexagone et souhaite accélérer le processus en Europe.Pour le moment, un premier data center expérimental fonctionne déjà en Finlande, avec un deuxième prévu en 2023 suivi du premier site en France.. Ces dernières permettent de se refroidir via un système de refroidissement qui produit de l'eau à plus de 60 °C, la température idéale pour être récupérée par un réseau de chaleur urbain.Apparemment, 95 % de la chaleur produite est récupérée puis revendue, et cette technique permet de ne pas climatiser les centres (ce qui représente une consommation moyenne de 55 % d'électricité supplémentaire à celle déjà nécessaire au fonctionnement des serveurs). Les-qui ont été amenées à fermer ou à baisser de 2/3 degrés la température de l'eau- se trouveraient tout particulièrement intéressées mais pas que...