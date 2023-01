Twitter veut mettre en vente 1,5 milliard de noms d'utilisateurs inactifs

Depuis son rachat par Elon Musk, Twitter recherche économies et revenus.Selon certaines sources internes, citées par le, des systèmes d’enchères en ligne pourraient être mises en place où il serait possible d'acquérir des comptes. Ces derniers prendraient la forme de mots, de chiffres ou de chaîne de caractères.Tout ceci n’est pour l’heure qu’au stade du projet et rien n’indique si ou quand il sera mis en place. L’idée est du grand ménage du CEO pour éliminer les comptes inactifs. La manœuvre permettrait de libérer(à 1 dollar pièce ?). Tous les noms ne trouveront pas preneur mais quelques noms d'utilisateurs -comme des personnes connues, des marques ou des noms populaires- peuvent avoir une réelle valeur marchande.