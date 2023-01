Apple semble échapper à la vague de licenciements massifs dans la tech

Une vague de licenciements massifs chez les géants de la tech

durant les prochaines heures, des entretiens individuels vont avoir lieu avec les employés concernés. Avec le recul, j'ai été trop ambitieux en investissant plus vite que notre croissance de chiffre d'affaires. Pour cette raison, nous allons réduire nos effectifs d'environ 6% à travers le groupe

Apple, la seule firme épargnée ?

Apple reste prudente

approche prudente en matière d'embauche

ce qui représente environ 5 % des effectifs mondiaux du groupe. Ces mesures vont concerner l’entité(moteur de recherche, technologies publicitaires, cloud, appareils connectés…) mais aussi les divisions(recherche sur la voiture autonome) ou(recherche en santé)De son côté,, avec la suppression de 6% de ses effectifs, soit près de 600 postes. Dans un email, Daniel EK précise ainsi la situationEn effet, il n'y a jusqu'à présent aucun signe de licenciements du côté d'Apple. D'après, trois raisons peuvent expliquer cette situation. Tout d'abord,en matière d'expansion, adoptant une politique de recrutement plus mesurée, là où d'autres ont augmenté de façon spectaculaire.Ainsi, entre septembre 2019 et septembre 2022, le nombre d'employés d'Apple a enregistre une% pour représenter environ 164 000 employés à temps plein. Dans le même temps, ce nombre achez Amazon, a augmenté de 53% chez Microsoft, +57% chez Alphabet et un imposantd'augmentation chez Meta, maison mère de Facebook.L'autre raison avancé par, est qu'. Les projets qui ne garantissent pas un retour financier évident (comme le casque ARVR) n'auraient pas connu d'embauches démesurées. En novembre dernier, Tim Cook avait d'ailleurs confirmé que Cupertino allait suivre uneen cette période d'incertitude économique.Enfin, il semble queLe WST cite ainsi l'exemple -pourtant anecdotique- de la pause déjeuner à la cantine de l'Apple Park où chaque employé doit payer son plateau repas, alors que la nourriture est gratuite chez Google. Il faut cependant rappeler que Cupertino a implanté un centre médical à l'Apple Park, avec un programme axé sur la prévention des maladies et la promotion d'un comportement sain.