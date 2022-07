Prudente, Apple devrait réduire ses dépenses en 2023 (les embauches aussi)

réorganisation

face à un possible ralentissement économique

Du côté des firmes techs, on assiste à un ralentissement -voire un gel- des embauches, quand ce ne sont pas des vagues de licenciements.Après Meta (Facebook), Niantic ou encore Netflix, il semblerait qu'. La firme possède pourtant l'un des budgets R&D les plus importants (6,387 milliards de dollars au dernier trimestre). Tous les départements ne seraient pas concernés de la même manière, même si ce plan s'annonce global. C'est en effet ce que soutient ce soir.Cetteserait plutôt une mesure préventive, Cupertino entendrait faire preuve de prudence,. D'autant que la firme aurait prévu un calendrier de lancement de produits assez dense dans les années à venir, à commencer par son casque ARVR et peut-être une Apple Car.Au dernier trimestre, les Mac avaient affiché. Bien sûr, l'iPhone a consolidé sa position de produit phare ayant rapporté 50,57 milliards de dollars ! L'année dernière à la même période, elle affichait un chiffre d'affaires de 81,434 milliards de dollars (+36,44% sur une année) et un bénéfice de 21,744 milliards de dollars (+93,23% sur un an).