Pour les JO de Paris 2024, des vidéosurveillances avec reconnaissance faciale via l'IA ?

Un système lui-même sous surveillance

ce ne sera pas 'open bar'

caméras augmentées

Un amendement introduisant la reconnaissance faciale a été écarté en commission des lois, mais il peut revenir,

En pratique, comment ça marche ?

Ce sera limité exactement aux enceintes sportives, aux abords des transports qui desservent par exemple ces enceintes sportives, pour une durée déterminée après autorisation au cas par cas du préfet du département ou du préfet de police de Paris.

on va voir si les données qui sont utilisées par ces algorithmes sont fiables, sont pertinentes et surtout veiller à ce qu'il n'y ait pas de biais et d'erreurs

C'est un message on ne peut plus clair qu'a tenu ce matin Marie-Laure Denis, l'actuelle présidente,En effet, le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques 2024 axé sur la sécurité est en cours d'examen devant ledepuis aujourd'hui. Ce texte prévoit notamment de mettre en place un système de vidéosurveillance automatisée utilisant l'intelligence artificielle, ce à quoi s'oppose la Cnil.précise la Présidente.Concrètement,capable de détecter un mouvement de foule, un colis abandonné ou encore une personne au comportement anormal. Elle serait ainsi en mesure de vérifier et signaler en temps réel certains comportements ou objets suspects. Un domaine où la France excelle Pour la Cnil,. Une première mise en situation aura lieu lors de la Coupe du monde de Rugby en septembre prochain avant les Jeux en 2024.