Des caméras de surveillance "augmentées" vont être testées pour les JO Paris 2024

Pas question de reproduire le scandale du Stade de France !

Les mesures proposées

Pour rappel, ce dernier va autoriser, c'est à dire dotées d'algorithmes à compter de cette année en vue des JO-2024. Il s'agit en effet de proposer un cadre des plus sécurisé et surtout de ne pas se retrouver dans la même situation qu'en mai dernier avec laNotons qu'il s'agit de la. Si les tests étaient concluants, ces caméras seraient placées aux abords des enceintes ou dans les transports à proximité. Elles pourraient par ailleurs détecter desou encore analyser des flux de personnes. L'expérimentation pourra démarrer dès l'entrée en vigueur du texte, mais aussi pour des manifestationsou bienConcrètement,capable de détecter un mouvement de foule, un colis abandonné ou encore une personne au comportement anormal. Elle serait ainsi en mesure de vérifier et signaler en temps réel certains comportements ou objets suspects. Un domaine où la France excelle Parmi les autres mesures, lespourraient être utilisés, et ce, afin de pallier le manque d'agents de sécurité privée, et notamment de personnel féminin. A défaut, il aurait fallu recourir à l'armée... Egalement au programme, on trouve despour déceler les éventuelles traces de dopage.