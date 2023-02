Quel bilan pour les sanctions de la Cnil en 2022 ? Combien a payé Apple ?

Une année 2022 marquée par des contrôles accrus

parmi les manquements les plus fréquents figurent le défaut d’information des personnes, le non-respect de leurs droits et le défaut de coopération avec la CNIL. Sur ces 21 sanctions, un tiers comporte également un manquement en lien avec la sécurité des données personnelles.

Les GAFA dans le collimateur de la Cnil

En effet, le montant cumulé des amendes avait atteint le niveau record de 214 millions d'euros en 2021, et de 138 millions d'euros en 2020. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse en 2022, avec l'arrivée d'uneet un nombre record de mises en demeures (147 contre 135 en 2021 et une cinquantaine les années précédentes).La législation actuelle impose désormais la désignation d'un(DPO) et renforce l'application des règles concernant la prospection commerciale ou les transferts de données outre-Atlantique. Ainsi elle indique queDétaillant certaines opérations,. Elle a également examiné dix-huit projets de décision d’homologues européens relatifs à des traitements français.Enfin, la CNIL a eu une participation active dansengagées au niveau du CEPD pour régler des litiges avec d'autres commissions européennes sur des projets de décision, notamment concernant. Elle en profite d'ailleurs pour publier quelques infographies concernant les sanctions émises à l'encontre des GAFAM, Apple s'en sortant plutôt bien