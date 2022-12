Cookies : la Cnil condamne Microsoft à 60 millions d'euros

Une amende record de 60 Millions d'euros pour 2022

pour n'avoir pas permis de refuser les cookies sur son moteur de recherche Bing

ET en pratique ?

la portée du traitement (de données), par le nombre de personnes concernées et par les bénéfices que la société tire des revenus publicitaires indirectement générés à partir des données collectées par les cookies

L'heureux bénéficiaire n'est autre queCette sanction s'inscrit dans le cade d'une vaste campagne de contrôles, menée contre les sites peu regardant de la législation française (ou du RGPD), notamment au niveau du cracking. Histoire d'être parfaitement équitable,Fin décembre 2021, les deux premières avaient été sanctionnées de respectivement 150 et 60 millions d'euros pour des manquements similaires.Dans le détail, Redmond a été sanctionnée car les utilisateurs français de Bing ne pouvaient refuser d'emblée tous les cookies qu'en utilisant un. Il a fallut attendre le 29 mars pour pouvoir le faire. En fouillant encore un peu, la Commission a découvert, et ce, alors qu'ils servaient des finalités publicitaires.(qui a été transposée dans la loi Informatique et Libertés). Juridiquement, elle pouvait donc prononcer une amende d'un montant allant jusqu'à 2% du chiffre d'affaires mondial. Dans son communiqué, elle a donc expliqué son choix en tenant compte de