Le consentement des utilisateurs d'iPhone ne vaut que 8 millions d’euros pour la CNIL !

Dans une décision parue ce jour sur son site web, la Commission vient de retoquer Cupertino à hauteur de huit millions d'euros pour(iOS 14.6) avant deFinalement, l’amende retenue est bien. Ce dernier affirmait qu'Apple devrait être condamnée à une amende de six millions d'euros, estimant qu'iOS 14 ne répondait pas aux exigences de confidentialité de l'UE. Mais certaines pourraient la trouver dérisoire face au poids et aux revenus de la firme.A l'époque, les utilisateurs pouvaient décider si oui ou non des applications tierces pouvaient les suivre.Selon le rapporteur de l'enquête, ne pas demander le consentement des utilisateurs correctement sous iOS14.6 était une. D'ailleurs, il soulignait qu'iOS 15 avait prévu depuis cette possibilité. Il demandait donc que soit sanctionné le fonctionnement de la publicité personnalisée sur l'iPhone., sous-entendant que l'entreprise californienne jouerait double jeu. Une accusation que l'on retrouve parfois, notamment dans le dossier contre Epic Games.En réponse,. Elle entend défendre ses directives et ses lignes de conduite. Mais osons le rappeler, le problème ne repose pas sur les politiques actuelles d'Apple mais bien d'un précédent système d'il y a quelques années...