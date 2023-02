Apple a supprimé l'ancien poste de Sir Jony Ive ! (Et le design alors ?)

Après Jony Ive, le déluge ?

Mais qui va donner l'impulsion du design chez Apple ?

Dans le cadre d’une restructuration interne (peut-être en lien avec les départs ou les difficultés économiques), l'équipe de conception d’une vingtaine de personnes relèvera désormais directement de, l’actuelOn sait en effet depuis octobre dernier, qu’ Evans Hankey doit quitter le navire cette année . Elle avait été promue chef de la conceptionau départ de son prédécesseur, et placée déjà directement sous les ordres du COO.Après avoir tenté de pourvoir le poste en interne,, et qu’Apple soit en proie aux plus grandes difficultés pour en arriver là. Selon, il n’y aura pas de nomination d’un nouveau cadre pour occuper le rôle de incarné par Sir Ive . La firme préférerait purement et simplement supprimer le poste, qui existait depuis plusieurs décennies au sein de Cupertino. Ce qui permet de répondre à la question : mais qui prendra la place de Jony Ive : personne !