Design : mais qui pourrait bien succéder à Jony Ive au sein d'Apple ?

Qui prendra les rênes d'une équipe vidée de sa substance ?

Un malaise au coeur de l'équipe en charge du design

purement sur l'apparence et les caractéristiques

focalisation accrue sur les coûts

la force de l'équipe reposait sur ce noyau soudé par cette environnement incroyable et les choses que nous pouvions faire d'une manière assez peu conventionnelle pour une aussi grande entreprise. C'était une équipe spéciale. Ce n'était pas facile après le décès de Steve - les choses ont commencé à devenir beaucoup plus compliquées. Il y avait plus de pressions et de distractions extérieures

En effet, depuis son départ, on constate plutôt un importantsur ce département malgré les efforts d'Apple pourson ex design chief.D'après le journaliste,. Apparemment, un certain nombre d'entre eux (au moins quinze !) sont tout simplement partis en direction de, la société que l'ancien responsable du design a créée en 2019.Apple a confirmé le mois dernier que(rien n'indique pour le moment si elle rejoindra ou pas son ancien patron). Pour rappel, cette dernière a été promue chef de la conception de facto au départ de son prédécesseur, et placée directement sous les ordres du COO, Jeff Williams.Mais les départs ont commencé bien avant, lorsque Ive est passé sur un poste à temps partiel à l'époque du lancement de l'Apple Watch en 2015. Cette année-là, son bras droitest parti pour GoPro, suivi deux ans plus tard, par un autre pilier,, qui s'en est allé fonder Syng, un fabricant d'enceintes haut de gamme.Après, à partir de 2019,, avec le départ des designers clés Rico Zorkendorfer, Julian Hoenig, Miklu Silvanto et Daniele De Iuliis. Plus récemment, les membres clés -Jody Akana, Joe Tan, Anthony Ashcroft, Andrea Williams, Jeremy Bataillou et Eugene Whang- sont également partis, les quatre derniers vers l'entreprise d'Ive.Mais au delà, c'est véritablement! En effet, il régnerait un profond malaise au sein de l'équipe, résultat d'une dégradation des relations entre l'équipe chargée du design des produits d'Apple et certains membres des opérations. Il y aurait eu un basculement de la volonté originelle basée-des concepts chers à steve Jobs- vers uneUn designer de longue date d'Apple aurait indiqué que. Il semble ainsi que l'héritage de Steve Jobs -pourtant prôné par Tim Cook- ait pris définitivement son envol avec celui de Jony Ive.