Un filtre anti-arnaque sur internet en préparation par le gouvernement !

! Cette mesure seraitd'ici la fin de l'année 2023 avec un test à la rentrée prochaine, a annoncé le ministre délégué chargé de la transition numérique, Jean-Noël Barrot.Ce n'est pas une surprise en soi, puisque ce dispositif était uned’Emmanuel Macron. Pour ceux qui n'utilisent pas de logiciels anti-phishing , ce système devrait permettre d'et sensibiliser les utilisateurs en leur montrant. Il s'agit donc de préparer un déploiement plus massif -avec plus de fonctions et de protection- d’ici les Jeux Olympiques de Paris en 2024 car. Le souhait du Gouvernement, est deEntre autres choses, le ministre a dévoilé un nouvel outil à venir -également pour la fin de l’année. Dénommé le, il empruntera les fonctions du nutri-score pour les aliments.. Mais pour lui, il n'est encore à ce stade,Mais il appelle tout de même les professionnels de l'éducation àdans leurs méthodes d'apprentissage et à. Toutefois, il concède néanmoins un certain danger, et la nécessaire d'ajusterAlors ce plan d'action suffira-t-il vraiment face aux nombreuses attaques et empêchera-t-il de cliquer et de se faire avoir ? On pourrait penser à des mesures plusmais pour cela, il faudra accorder davantage de moyens matériels et financiers pour permettre de traquer les contrevenants...