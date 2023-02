Apple prépare-t-elle son ChatGPT maison ?

Peut-être un projet secret ?

changement technologique significatif

L'apprentissage automatique va plus vite que jamais, et le talent que nous avons ici est vraiment à l'avant-garde

un sommet en présentiel

apple à la traine ?

En effet, d'après Mark Gurman, il n'y a pas eu d'annonce concernant un éventuel. Les discussions se sont portées sur des thèmes généraux comme l'apprentissage automatique et les progrès de l'Intelligence Artificielle au sein d'Apple.Le responsable de l'IA de Cupertino s'est vu des plus classique dans sa présentation, sous-entendant que la firme était dans la course sans préciser à quel stade.".Loin de s'arrêter à ces propos bien lisses, le journaliste dit avoir creusé / sondé ça et là à la recherche d'une petite info croustillante, mais en vain, lui qui est pourtant si à l'affut du moindre secret.L'événement s'est donc résumé à une sorte deafin de leur montrer le chemin à suivre, sans en expliquer la teneur, la réelle finalité ou encore sans présenter un but à atteindre avec planning et présentation d'un éventuel produit.Rappelons que la firme californienne avait informé tenir son sommet annuel de l'IA en présentiel aude l'Apple Park en début de mois. Bien que celui-ci soit ouvert aux employés présents, il était toujours diffusé en live pour ceux qui n'étaient pas en mesure d'y assister.Ainsi les prochaines WWDC et keynote pourraient bien en profiter par la suite. Précisons enfin que cet événement est quelque peu similaire à la conférence annuelle des développeurs, mais qu'il ne s'adresse qu'aux employés.Du côté de la concurrence, bien au contraire, tout avance plutôt vite. Ainsi, le ChatBot de Google, dénommé Bard, a été présenté début février à Paris. Ce dernier ressemble fortement à celui de Microsoft et d'OpenAI.Dans le même temps, Satya Nadella -CEO de Microsoft- a dévoilé une nouvelle version du navigateur maison Edge et de son moteur de recherche Bing en annonçant qu'une nouvelle ère commençait, Pour cela, la firme de Redmond a investi lourdement dans OpenAI et compte intégrer rapidement la technologie derrière ChatGPT au sein de Bing.. Avec la place occupée par ChatGPT dans la presse, Cupertino aurait pu utiliser l'événement pour montrer en interne l'avancée de ses travaux, mais c'était sans compter le fameux culte du secret. Aussi il faudra se contenter de cela...