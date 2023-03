Les énormes enjeux de la prochaine conférence Google I/O, le 10 Mai 2023

Suivre la conférence Google I/O

L'intelligence artificielle au coeur de la conférence

Bien que la conférence ne soit pas ouverte au grand public,avec une présentation d'ouverture du PDG Sundar Pichai suivie de sessions de développement à la demande.Pour faire découvrir la date et le lieu de la Google I/O,La solution a été rapidement trouvée par la communauté.I/O 2023 s'annonce comme un événement crucial pour Google,face à des concurrents tels qu' OpenAI . En effet, récemment, Google a connu un faux pas avec l'annonce de Bard, un chatbot qui a partagé des informations inexactes sur le télescope spatial James Webb.En plus de mettre en avant ses dernières avancées et innovations en matière d'IA, Google pourrait également présenter d'autres projets intéressants lors de la conférence.C'est aussi un moment clé ou Google réveille sa feuille de route stratégique pour les prochaines années.A voir si cette position ne va pas évoluer prochainement.