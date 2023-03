Claude : une IA qui vous veut du bien, par Anthropic

Une IA éthique, ou une IA pathétique ?

moins susceptibles de produire des réponses toxiques

plus facile à utiliser

Have you met Claude ?

constitutional AI

halluciner

Nous utilisons Claude pour évaluer des parties particulières d'un contrat et pour suggérer un nouveau langage alternatif plus convivial pour nos clients . Nous avons découvert que Claude est très doué pour comprendre le langage, y compris dans des domaines techniques comme le langage juridique. Il est également très utile pour rédiger, résumer, traduire et expliquer des concepts complexes en termes simples.

Le défi consiste à créer des modèles qui n'hallucinent jamais mais qui sont toujours utiles - vous pouvez vous retrouver dans une situation difficile où le modèle figure qu'un bon moyen de ne jamais mentir est de ne rien dire du tout, il y a donc un compromis sur lequel nous travaillons. Nous avons également fait des progrès dans la réduction des hallucinations, mais il reste encore beaucoup à faire.

Anthropic est(qui vient de lancer GPT-4 et à qui l'on doit ChatGPT La société jouit ainsi d'une belle aura et plusieurs logiciels s'appuient déjà sur sa technologie, comme DuckDuckGo, Robin AI, Notion HQ ou encore Quora. Le générateur de texte de la firme répond (littéralement) au doux nom de Claude et les entreprises qui l'emploient indiquent que l'outil estet qu'il estque ceux de la concurrence.La firme s'appuie sur un discours fleurant bon l'équipe marketing inspirée en précisant que Claude a été conçu en se basant sur 10 principes fondamentaux (sans en donner les détails) afin d'en faire une(basé sur les fameux 10 principes). Selon Richard Robinson, dirigeant de Robin AI :Si le produit pourrait donc séduire par son côté éthique,(tout comme ses concurrents bien évidemment)(tout comme l'humain cette fois). Le porte -paroles de la firme précise d'ailleurs :