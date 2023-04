Apple dévoilera-t-elle ou non son casque ARVR à la WWDC 2023 ?

Un casque que la réalité sépare !

La WWDC comprendra probablement le casque, mais aussi son système d'exploitation xrOS intégré, les services d'accompagnement, et - peut-être le plus important - un kit de développement logiciel et une plate-forme qui permettra aux développeurs d'écrire de nouveaux types d'applications

Qu'attendre de la WWDC 2023 ?

Même s'il n'a jamais été confirmé par Apple, ce produit n'en finit pas de faire couler de l'encre. Ainsi, Ming Chi Kuo semblait partagé la semaine passée sur la date de sortie. Pire, Apple pourrait faire marche arrière etVoilà qui allait, et autres prédictions, notamment celles du très bien informé Mark Gurman. Aujourd'hui, le journaliste de Bloomberg rebondit sur la question. Pour lui, Cupertino prévoit toujours de dévoiler son casque ARVR à l' ouverture de la WWDC 2023 le 5 juin ainsi que quelques petites surprises.précise-t-il.Comme à son habitude, Apple ouvrira le bal avec une keynote , qui sera l'occasion de dévoiler les nouvelles versions de ses systèmes.Mais il pourrait y avoir quelques nouvelles annonces matérielles -tout comme l'année dernière.. Mais on pourrait aussi y avoir des surprises du côté du Mac Pro et d'un MacBook Air de 15 pouces.