Le casque AR/VR d'Apple, grand absent de la WWDC ?

Pas de casque AR/VR d'Apple à la WWDC 2023 ?

l'effet iPhone

Une production repoussée et revue à la baisse

Le casque AR/VR d'Apple ne semble pas faire l'unanimité en interne et le marché de la réalité mixte (AR/VR) n'est pas en pleine effervescence contrairement à celui de l'IA, déclinée à toutes les sauces et s'immisçant au sein de nombreux programmes et usages. Selon le fort bien renseigné Ming-Chi Kuo . Il faut dire qu'un casque AR/VR qui ne devrait pas profiter d'un grand catalogue d'applications, de jeux et d'usages, le tout pour au moins 3 000 dollars, n'est peut-être pas le meilleur candidat à l'heure actuelle. L'analyste indique donc que selon ses sources,L'homme poursuit en annonçant que. Apple a déjà dévoilé des produits longtemps avant leur disponibilité (comme le dernier Mac Pro), et nous pourrions avoir tout de même droit à une présentation à la WWDC, alors que le produit ne sera réellement disponible qu'en fin d'année (une période peut-être plus intéressante pour la commercialisation d'un appareil aussi cher). Il ne nous reste qu'à attendre le début du mois de juin pour être fixé sur la stratégie d'Apple quant à ce nouveau produit, mais