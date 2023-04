Les ventes de Mac limitent la casse dans un secteur en crise

Apple limite la casse avec les Mac

les iPad résistent

le lancement par Apple de l'iPad de 10e génération au quatrième trimestre a contribué à étendre sa position de leader sur le marché des tablettes d'Europe occidentale, car il est resté stable d'une année sur l'autre au quatrième trimestre

Des estimations presque conformes aux chiffres d’Apple

En effet, Canalys relève uneavec un trio de tête fortement touché. Lenovo affiche 2,9 millions d’unités (- 34,9%), HP 2,5 millions d’unités (- 42,8%) et Dell 1,6 million d’unités (-42,4%). Les expéditions de Mac auraient également chuté de 22,8 %, passant de 1,8 million d’unités contre 1,4 million en un an., soit une chute de 40 % en un an. Les ordinateurs de bureau seraient touchés dans unemesure avec 2,1 millions d'unités (-29% tout de même).À court terme, l’ambiance ne devrait pas se réchauffer.estime en effet que le marché devrait faire face à de nouveaux déclins pendant la majeure partie de 2023, avant de revenir à la croissance au cours du dernier trimestre.. En effet, sur un an, Apple se maintiendrait avec 3,4 millions d’unités, soit la même quantité qu’il y a un an. Juste derrière, Samsung s’en sortirait relativement bien avec une hausse de 16,3%. Mais tous les autres plongeraient littéralement.Selon Canalys,. Cependant, pour l'ensemble de l'année 2022, les expéditions d’iPad auraient diminué de 16,8%, ce qui serait cohérent avec la baisse globale de 18,4% constaté sur le marché.. En effet, après plusieurs trimestres glorieux, Apple dévoilait des ventes décevantes de Mac après un trimestre de reprise, avec 7,735 milliards de dollars (contre 10,852 milliards de dollars en 2021, soit -28,72%)., à cause de la pénurie de composants et des mesures sanitaires. De même, Apple n'a pas pu compter sur l'effet de levier des derniers Mac M2 dont la sortie a été repoussée.L’iPad semblait le seul à s'échapper du marasme ambiant ! Apparemment, l’arrivée des nouveaux iPad Pro M2 et de l'iPad 10 a changé la donne et ces derniers permettaient à Apple d’engranger 9,396 milliards de dollars.