Une baisse de 40% des ventes de Mac d'une année sur l'autre

une chute des Mac de 40% en un an ?

Pourquoi une telle baisse chez Apple ?

. Notons que ces analyses comprennent le premier trimestre de l'année, et avec lui, les tous derniers MacBook Pro M2 et Mac mini M2.Cette tendance est à relativiser et à remettre dans le contexte de la fin de la pandémie, une période extrêmement forte au niveau des ventes de machines, les salariés ayant été contraints de travailler à la maison.Sans surprise, la version d'IDC est opposée à celle de Canalys, pour qui Apple a mesuré la casse. En effet, le premier cabinet estime queSelon IDC,, lui offrant la quatrième place. Le leader du marché Lenovo aurait vendu 12,7 millions d'ordinateurs (-30 %).Au premier trimestre de 2022,(en stock avant Noël), d'une production solide et d'une vraie différence entre les générations de machines.A tel point qu'Apple aurait même suspendu ses commandes de puces M2 en raison de la faiblesse de la demande.