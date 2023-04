Un trimestre noir se profile pour les Mac (- 30%)

un marasme général

Un consensus sur l'explication

une combinaison défavorable d'offre excédentaire et de faible demande de PC persistante en raison des incertitudes économiques et d'un manque de motivation à l'achat [qui] a conduit au deuxième trimestre consécutif de baisse historique d'une année sur l'autre …/… Essentiellement, les fournisseurs de PC ont poursuivi une stratégie pour protéger les marges plutôt que d’améliorer leur part de marché en abaissant les prix. Les ASP augmenteront modérément en 2023 à mesure que les fournisseurs passeront les augmentations de coûts pour les nouveaux PC entrant dans le canal aux utilisateurs finaux

Il fallait s’en douter :, puisque le début d’année 2023 a été compliqué pour les expéditions mondiales de PC (ordinateurs de bureau et portables). Ainsi, Gartner enregistre uneL’an dernier à la même période, il avait annoncé 78,752 millions d’unités ayant trouvé un doux foyer.Alors que pour IDC , Apple s’effondrait de 40,5% et de 45,5% pour Canalys , Gartner se veut le plus mesuré. En effet, siet reste dans la moyenne générale de la concurrence. En effet, Lenovo chuterait de la même valeur (-30,2%), tout comme Asus (-30,0%) et Dell (-30,9%). HP ferait un peu mieux avec -24,2%.. Au premier trimestre de 2022, la firme californienne a bénéficié du lancement réussi des MacBook Pro M1 (qui sont sortis novembre 2021 et qui étaient en stock à Noël), d'une production solide et d'une vraie différence entre les générations de machines. En revanche, cette année, la dernière génération n'a pas fait sensation, accusant d'unA tel point qu'Apple aurait même suspendu ses commandes de puces M2 en raison de la faiblesse de la demande.Selon Gartner, nous avons encore droit à