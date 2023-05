Bard, le ChatGPT raté de Google, saura-t-il rédiger vos mails ?

Google arrivera-t-elle à se remettre dans la course à l'IA ?

Cela fait sept ans que nous sommes avant tout une entreprise d'intelligence artificielle et nous sommes à un tournant

depuis quelques temps, nous rendons nos produits radicalement plus utiles grâce à l'IA générative, suivant une approche audacieuse et responsable

Envoyer des mails et des textos via l'IA

Un lancement raté

Pour le moment disponible en anglais (ça risque de limiter l'engouement), celui-ci bénéficiera prochainement d'une intégration sur de nombreuses autres plateformes, y compris la recherche en ligne.Pour l'occasion c'est le grand patron Sundar Pichai qui retrousse les manches :. Avant de rajouterqui sont autant d’applications que le géant de Mountain View maitrise à la perfection : les mails, les sms, la photo, la recherche et le guidage routier. Ainsi,intégrent tous la nouvelle IA, offrant à chacun une nouvelle dimension.. Il pourra donner la meilleure formulation pour un SMS, ou plus globalement suggérer des réponses selon la question posée ou le contexte dans lequel la conversation est engagée.Pour la photo, il pourra, avec quelques outils de retouche (composition, couleurs, suppression d’artefacts, etc.). Pour la recherche, le but sera de proposer plus de réponses avec le plus de justesse. Enfin, Google Maps proposera une vue immersive bien plus détaillée et affichera des informations utiles selon son mode de transport.Mais sa précipitation aurait conduit à des manquements à l'éthique, avec des compromis malheureux sur la désinformation.Ainsi, certains salariés auraient tenté de convaincre leurs cadres de. En effet, les tests internes n’étaient guère brillants : Bard étant qualifié dedigne d’un arracheur de dents.Lorsqu'il lui a été demandé des conseils sur la façon de faire atterrir un avion, ces derniers n’auraient pu conduire qu’à un accident. Ses réponses sur la plongée sous-marine auraient probablement entraînéRedmond a en effet adopté une excellente stratégie avec ChatGPT dans lequel il avait investi plusieurs milliards de dollars au niveau de son développement. Par cette manipulation, il en profite pour relancer son propre moteur de recherche, Bing, plutôt délaissé ses dernières années au profit de celui de Google.