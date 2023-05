Que pourrait s'offrir Apple avec 166 milliards de cash ?

28,6 milliards de dollars de flux de trésorerie

166 milliards de dollars de cash !

Ainsi on y apprend queau cours de son dernier deuxième trimestre fiscal. Pour rappel, les flux de trésorerie sont les sommes d'argent entrantes et sortantes du compte d'une entreprise.Ces derniers sont analysés en comptabilité afin de. Dans le cas d'Apple, les montants vertigineux peuvent donner des sueurs froides tant la flexibilité de l'entreprise est grande.Ainsi, au cours du dernier trimestre,. On notera au passage une augmentation de 4% de son dividende à 0,24 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 18 mai 2023 aux actionnaires inscrits au 15 mai 2023.Au 31 mars 2023, Cupertino possède donc une confortable réserve de. Après avoir compté environ 110 milliards de dollars de dette, la trésorerie nette s'est élevé à 57 milliards de dollars.Entre autres,. Ou une trop grande incertitude. En effet, qui pourrait empêcher Apple de l'utiliser en une seule fois, pour racheter Tesla ou Disney ?