Quelles nouveautés Santé pour Apple ? App Journal, Santé mentale, Suivi de la vision...

Santé mentale

aussi importante que la santé physique

Selon Sumbul Desai, M.D. et Vice President of Health d’Apple, l' objectif est d’aider les gens à prendre en main leur propre parcours de santé. Grâce à ces nouvelles fonctionnalités innovantes, nous étoffons la gamme d’outils de santé et de bien-être disponibles sur iPhone, iPad et Apple Watch. Bien que cruciales, la santé mentale et la santé visuelle sont souvent laissées de côté, et nous sommes très enthousiastes à l’idée de proposer ces informations essentielles qui aideront les utilisateurs à mieux comprendre leur état de santé global. Elles leur permettront de prendre de meilleures décisions au quotidien, et de discuter avec leurs médecins sur la base d’informations plus complètes .



Santé visuelle

touche actuellement plus de 30 % de la population mondiale, et ce taux devrait atteindre 50 %, soit 5 milliards de personnes, d’ici 2050

Santé sur l'iPad : la lisibilité prime !

Elle souhaite tout d'abord développer la surveillance de la- car elle considère que cette dernière peut affecter au quotidien notre manière de penser, nos ressentis et notre comportement.Pour cela, on pourra enregistrer des émotions à un instant T ainsi que son humeur du jour, et ce, à partir de l'(classées de Très agréable à Très désagréable).La couronne digitale permettra de faire défiler et choisir son émotion, et ainsi identifier ce que l'on ressent et pourquoi. Chaque émotion sont ensuite associées avec le facteur ayant le plus d’impact, tel qu'un voyage ou sa famille, et à décrire ses sentiments, par exemple la gratitude ou l’inquiétude.On note également un raccourci vers les, les nouveautés de Fitness+ proposées en premier -histoire de faire une pause dès que le besoin s'en fait sentir.Selon Cupertino, la myopie, étant un élément essentiel pour éviter la myopie. L’recommande en effet aux enfants de passer au moins 80 à 120 minutes à l’extérieur chaque jour.La nouvelle fonctionnalité Distance de l’écran fait appel à la caméra TrueDepth de l'iPhone et de l'iPad.En fonction de la distance analysée, les utilisateurs seront invité à s’éloigner de leur écran après l’avoir regardé de manière prolongée à une distance de moins de 30 cm. Un comportement qui peut indiquer alors une éventuelle myopie.Parmi les autres nouveautés, onCette dernière propose aux utilisateurs la possibilité de recevoir des rappels s’ils n’ont pas pris un traitement enregistré dans l’app.L'app Journal évoquée par les rumeurs a été confirmé pendant la keynote, avec des moments à intégrer au sein du journal suggérés par le système, et la possibilité pour les développeurs tiers d'enrichir les évènements (par exemple pour les réseaux sociaux).Les nouveautés liées à la santé se retrouvent également du côté de la tablette d'Apple, où certaines de ses applications natives lui faisaient cruellement défaut.! Tout est plus net, plus lisible : la disposition permet désormais d'appréhender dans son ensemble ses informations favorites et non plus de devoir scroller des pages et des pages.. On note un rappel de couleur sur la partie supérieure de l'écran en harmonie avec l'onglet : rose pour le coeur, bleu pour le sommeil, orange pour l'activité...L'accès aux différents graphiques ne change pas. Désormais, l'affichage permet d'englober(logique). Les différents articles mis à disposition par Apple sont également plus accessibles et leur lecture plus confortable.Les écrans disponibles avec l'option, les graphiques semblentque sur la version iPhone. Par exemple, avec le suivi du Sommeil, la présentation parle d'elle-même !(surtout si vous avez plusieurs années d'enregistrement).Ensuite: Siri, les notifications, les renseignements médicaux et l'accès aux données et appareils.Très logiquement, la tablette se synchronisera automatiquement (quand elle sera connectée à un réseau toutefois) avec les dernières données de l'iPhone ou de son Apple Watch !