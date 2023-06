Quels autres gestes de contrôle pour Vision Pro (avec les mains et les yeux) ?

Des gestes à apprendre

. Pour rappel, le casque ne sera pas livré avec les habituels contrôleurs ! En effet, il faudra utiliser la voix, les mouvements des yeux et des mains pour agir avec l'interface. Apple indique également que les périphériques Bluetooth habituels seront compatibles, comme les claviers (), souris, trackpads et manettes.Il suffit de, afin d’indiquer à visionOS que vous souhaitez appuyer sur un élément virtuel affiché à l'écran. L’équivalent sur l'iPhone serait le simple fait d’appuyer sur l’écran. Répéter un Tap deux fois de suite -- équivaut donc à unL'ensemble des gestes repose sur ces deux mouvements de doigts. Ainsi, joindre le pouce et l’index et maintenir la position,, revient à faire, pour lancer un test par exemple.On pourra même contrôler la vitesse de défilement en déplaçant plus ou moins vite sa main .En réalisant ce dernier geste avec les deux mains, on accède au, où(et là on peut totalement se prendre pour Tom Cruise dans Minority Report).Enfin,- permettra d’obtenir un effet de rotation d’une image par exemple ou d’un objet virtuel.En effet, les nombreuses caméras situées en l’intérieur du casque observe en permanence les yeux de l’utilisateur et sont capables d’analyser le mouvement et de définir l’endroit précis où le regard se porte. Ainsi, en regardant un coin d’une image, le zoom se fera depuis ce point, en regardant l’icône d’une app, leouvrira cette app.Apple souhaitant minimiser les gestes et éviter une trop grande fatigue. Malgré tout, il sera possible de faire défiler des pages de texte ou d’un site web dans Safari, en effectuant d'un simple revers de la main devant soi.