Cette IA de Google pourrait remplacer les journalistes

Une IA de Google pour "aider" les journalistes

responsable et précise

dérangeants

Le futur du journalisme ?

si cette technologie peut fournir des informations factuelles de manière fiable.

En partenariat avec des éditeurs de presse, nous en sommes aux premières étapes de l'exploration d'idées pour éventuellement fournir des outils basés sur l'IA pour aider les journalistes dans leur travail. Par exemple, les outils activés par l'IA pourraient aider les journalistes avec des options pour les titres ou différents styles d'écriture. Notre objectif est de donner aux journalistes le choix d'utiliser ces technologies émergentes d'une manière qui améliore leur travail et leur productivité, tout comme nous mettons à disposition des utilisateurs des outils d'assistance dans Gmail et dans Google Docs. Tout simplement, ces outils ne sont pas destinés à, et ne peuvent pas, remplacer le rôle essentiel que jouent les journalistes dans le reportage, la création et la vérification des faits de leurs articles.

Google a fait. L'algorithme serait ainsi capable de générer des articles après avoir été nourri de données sur un sujet. Si Google évoque une technologie, certains témoignages de personnes présentes lors de la démonstration parlent plutôt de résultatsPlus prudent que Google, le professeur de journalisme œuvrant au sein de l'université de New York Jeff Jarvis estime que les journalistes pourraient utiliser cet outilmais plutôt comme un assistant permettant d'automatiser les tâches et de libérer du temps. Selon Jenn Crider, porte-parole de Google :Bien entendu,. Les résultats sont toutefois mitigés, pour le moment tout du moins, avec des informations et affirmations parfois totalement erronées, ce qui pourrait s'apparenter à de la désinformation. Comme pour les IA capables de générer des images et qui inquiètent, à juste titre, les illustrateurs et graphistes, le danger de l'IA pour certaines professions est à nouveau soulevé avec Genesis. Reste à savoir si les lecteurs seront intéressés par des articles intégralement rédigés par une IA, ou si ces outils seront mis à profit pour réellement aider les journalistes dans leur travail.