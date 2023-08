Le fils de Steve Jobs créé un fonds d’investissements contre le cancer

Un fonds d’investissement contre le cancer

Mon père a succombé au cancer quand j'étais à l'université à Stanford. J'étais en prépa médecine parce que je voulais vraiment être médecin et guérir les gens moi-même. Mais franchement, c'était vraiment difficile après son décès.

Le fonctionnement du fonds

Le nom de la firme -qui n’est pas sans rappeler celui d’un précédent- n’a pas été choisi au hasard, il constitue une référence. L’objet social de ce fonds est de, en proposant des investissements dans de nouveaux traitements contre le cancer.Reeds Jobs explique avoir été particulièrement marqué par le décès de son père d'un cancer du pancréas en 2011 et que cet évènement a marqué son engagement actif contre la maladie.Pour le moment, Yosemite a recueilliauprès de nombreux investisseurs et d'institutions diverses, parmi lesquels le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, l'Université Rockefeller ou le M.I.T.D’un point de vue organisationnel, la structure est, l'organisation philanthropique fondée par Laurene Powell Jobs. Reed Jobs a d’ailleurs toujours été très actif au sein du collectif et a exercé le poste de directeur général de la santé de l'organisation, avant de fonder Yosemite.Contrairement aux firmes classiques de capital-risque,. D’un côté, elle agira comme une association à but lucratif pour les investissements, et de l’autre, comme un fonds pouvant accorder des subventions aux scientifiques et aux chercheurs.