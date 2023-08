TSMC choisit l’Allemagne pour construire sa nouvelle usine de puces !

L’Allemagne est finalement gagnante !

Quel types de puces seront produites en EUrope ?

En effet, après des semaines de rumeurs et de doutes! Ce dernier va permettre de renforcer la puissance de l’Allemagne dans ce segment stratégique.Dans un communiqué de presse, l'entreprise taïwanaise a précisé qu’elle investira près de. TSMC détiendra 70% du projet (elle conservera le contrôle opérationnel) et collaborera avec trois partenaires européens,, impliqués chacun à hauteur de 10% chacun.. En revanche, les puces les plus avancées gravées en 5 ou 3 nm -comme celles qui équipent l’iPhone - resteront pour le moment produites dans les énormes usines taïwanaises - et bientôt dans son usine américaine (dont l’ouverture vient d’être repoussée).où tous les pays occidentaux cherchent à renforcer leur présence concernant sur la fabrication de composants clés électroniques. Une situation de plus en plus tendue avec la position de la Chine à propos de Taïwan où est basée TSMC.