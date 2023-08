On est allé à Apple Park, une visite (presque) sans intérêt

1 Infinite Loop

L'équipe de Mac4Ever en 2009, devant le siège d'Apple

(A l'époque, on était encore invité aux keynotes...)

Caffè Macs

Company Store

Ça, c'était avant !

Apple Park : loin des yeux...

L'image bien connue d'Apple Park....

Visitor Center dès 2017

Visitor Center

...et ce que vous verrez d'Apple Park...

Même depuis le RoofTop, la végétation bouche toute la vue !

Google ouvre tous ses bâtiments (ou presque)

Une salle de réunion de Google...

les gens d'Apple

S'il était difficile de rentrer dans les bureaux,. Mieux encore, il suffisait de connaitre quelqu'un travaillant à l'intérieur, pour traverser le campus et même avoir le droit de faire un petit tour à, la cafétéria d'Apple où l'on pouvait parfois croiser Steve Jobs, Jony Ive ou Tim Cook., comme des mugs, des t-shirts, des Thermos... Un petit souvenir bienvenu et quelques cadeaux pour ses proches...: bâtiment circulaire gigantesque, espaces verts à gogo, aménagements ultra-moderne...Soucieux de répondre aux curieux (et aux fans de la marque) souhaitant découvrir Apple Park,et de quoi occuper le public le temps de la visite.En réalité,. La boutique propose certes toujours quelques goodies, mais cela se limite à une série de t-shirts : finis les mugs, stylos, carnets de note et autres porte-clefs rigolos !Il y a certes,En effet, l'Apple Store en question est situé bien loin du bâtiment principal, lui-même de l'autre côté de la route et largement caché par la végétation luxuriante !En empruntant les escaliers, vous pourrez aussipour boire votresur la terrasse et admirer Apple Park de loin...Si les immeubles sont plus classiques (Google possède plusieurs quartiers de Mountain View), il suffit deLes développeurs ont même le droit de faire venir leurs amis/proches dans certaines salles de réunion ou de travail, de prendre des photos..., y compris pour les employés : le personnel de Google me confiait qu'il était difficile de discuter avec, souvent terrorisés à l'idée que leur hiérarchie puisse apprendre qu'il ait pu discuter avec la concurrence...