Encore une saisie record d'AirPods et d'Apple Watch contrefaits

Apple a toujours la cote chez les faussaires

Comment séparer le vrai du faux ?

Smart Watch

Ainsi, les fédéraux ont saisi au port maritime de Long Beach et à l'aéroport international de l'Ontario, des produits Apple contrefaits,(intitulées ). Une prise dont la valeur marchande est estimée à presque 400 000 dollars, si les appareils avaient pu être vendus, vraisemblablement sous le manteau.On profite pour vous rappeler qu'en cas de doute, iil existe, tout d'abord au niveau des emballages (sur la photo on voit des appellations fantaisistes de type). Notons que les vraies notices sont en papier assez épais (Apple ne lésine pas trop là dessus, contrairement aux faussaires adeptes du papier parchemin).En outre, au niveau du jumelage des écouteurs avec un iPhone, on peut récupérer le numéro de série et vérifier s'il existe, s'il a expiré (pour un produit vendu neuf ça sera bizarre).