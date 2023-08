Apple finance le reboisement du Parc National de Yosemite !

Un Capitan bien trop touristique

un groupe de jeunes autochtones passionnés par la protection de la terre et de la culture de leurs tribus

c’est un brin d'herbe de moins sur lequel un papillon peut atterrir, ou quelque chose peut manger. Et puis il devient un autre espace pour les plantes envahissantes

C’est pourquoi la National Park Foundation finance les travaux des Yosemite Ancestral Stewards et du Ancestryal Lands Conservation Corps pour restaurer un bosquet de chênes noirs sacré à El Capitan Meadow. Pour cela, la Southern Sierra Miwuk Nation, les Tuolumne Band of Me-Wuk Indians, la Bishop Paiute Tribe, la Bridgeport Indian Colony, la Kutzadika’a Mono Lake Indian Community, la North Fork Rancheria of Mono Indians of California et les Picayune Rancheria of Chukchansi Indians ont été mis à contribution pour restaurer et prendre soin du lieu.

EN QUOI CONSISTE lE CHALLENGE de cette année ?

Précisons queCette année, l’accent est mis sur une opération qui s’est déroulée au cœur du-une formation rocheuse verticale de 900 m de haut (deux noms chers à Apple).La firme californienne a participé financièrement à ce projet qui a consisté à restaurer un ensemble de chênes noirs sacrés. L'opération a été menée par la première équipe de conservation tribale,Sur son site web, Apple laisse libre cours à sa plume (on vous laisse le soin de découvrir sa prose), soulignant que ce bosquet ancestral estEl Capitan drainant une quantité impressionnante de passionnés d’escalade et de touristes en tous genres.comme l’explique Nellie Tucker, chef d'équipe pour le programme(YAS) cette année -qui est égalementet Paiute,Pour remporter le trophée, Cupertino voit large : il faudra simplement réaliser une randonnée, une marche, un entraînement en vélo ou en fauteuil roulant, voire un petit footing - le tout pendant au moins 20 minutes (l'année dernière il fallait accomplir au moins 1,6 km).Pour ceux qui parviendront au bout de ce challenge, il sera possible de(disponibles via l'onglet “Réalisations” de l'application Activité), ainsi que des autocollants spéciaux, qui peuvent être utilisés avec Messages et FaceTime. Ce défi devrait également être disponible en France.. Au cours des dernières années, elle a publié des séries de podcasts, de livres et d'autres contenus. Ou de mettre en exergue. Rappelons que depuis 2017, les clients Apple -aux USA- ont pu soutenir des programmes comme celui-ci grâce à une campagne Apple Pay célébrant l'anniversaire du