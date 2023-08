Les ingénieurs seraient mieux payés chez Google que chez Apple ?

Un salaire moyen de 142 000 $ pour un débutant chez Apple

Des différences maintenues dans les autres niveaux

moins compétitifs

niveaux d'emploi et des tranches de rémunération constants et équitables

les plus équilibrées ou les plus cohérentes parmi les grandes entreprises de technologie

de nombreux niveaux d'emploi pour les ingénieurs logiciels, ce qui pourrait donner à l'entreprise plus de flexibilité pour distribuer plus de promotions. Cependant, leur rémunération totale est inférieure à celle de leurs pairs dans l'ensemble jusqu'à ce que le personnel soit ingénieur logiciel

. Ces informations -récoltées entre janvier de l'année dernière et aujourd’hui- concernent la vie à l’intérieur de l’entreprise, et plus particulièrement tout ce qui relève des salaires, des promotions voire aussi des problèmes internes. Il s’agit donc de données invérifiables et plus ou moins subjectives.Apparemment,. Chez Amazon la moyenne serait à 159 000 dollars, 184 000 dollars chez Google et 179 000 dollars chez Meta. Pour Cupertino, elle s’élèverait à 142 000 dollars et 141 000 dollars du côté de Redmond.En montant dans la hiérarchie,, notamment chez les cadres supérieurs ou encore pour les postes au sein de la direction, même siMais Blind semble nuancer quelque peu ses résultats : s’il sont qualifiés deque ceux de ses pairs, Apple propose des. On notera tout de même que les, entre le mouvement MeToo aux USA ou les menaces de grève en France.Pour sa part, Google pratiquerait les rémunérations. Pour Microsoft, il existerait