Découvrez Timly, logiciel de gestion de parc informatique

Timly, logiciel de Gestion de Parc Informatique

Inventaire exhaustif : Timly offre une modularité complète pour la gestion de divers types d'inventaires, qu'il s'agisse d'actifs informatiques, de mobilier, d'outils, d'équipements ou de machines. Ces données sont accessibles sur ordinateur, smartphone et tablette, même en déplacement.

Les avantages de Timly pour la gestion des actifs informatiques

Le logiciel de gestion de parc informatique Timly est conçu pour répondre aux besoins diversifiés des entreprises, des PME aux grandes entreprises. Cette solution tout-en-unDu suivi des équipements aux mises à jour logicielles en passant par la gestion des licences, Timly rationalise chaque aspect de la gestion des systèmes informatiques.Ci-dessous les principales fonctionnalités :Retrouvez de nombreuses autres fonctionnalités dans le logiciel de gestion de parc informatique Timly.Lorsque vous utilisez Timly pour la, vous investissez dans. La plateforme permet de gérer vos équipements informatiques de manière proactive, en identifiant les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Cela signifie moins d'interruptions imprévues et plus de temps consacré à vos tâches essentielles. Vous économiserez également de l'argent grâce à une meilleure utilisation de vos ressources informatiques, évitant les achats inutiles. Retrouvez un cas client pour en savoir plus : SodaStream a choisi Timly pour sa gestion de parc informatique Un autre avantage majeur de Timly réside dans sa convivialité :Vous pouvez importer rapidement vos données d'inventaire, configurer des alertes personnalisées, et commencer à profiter des avantages immédiats de notre solution., ce qui signifie que vous pouvez rapidement réaliser un retour sur investissement significatif.