Elon Musk dégouté de Bill Gates, et sa prétendue philanthropie

Rappelez-vous, au début de l'ère de la micro-informatique, Microsoft développait surtout ses logiciels pour le Mac et profitait de l'accès au machines de pré-production pour tester ses programmes. Dans le même temps,Steve Jobs a vécu ce moment comme une belle trahison, bien que Microsoft n'ait jamais lâché le Mac depuis, et même investi dans la firme dès le retour de l'ancien CEO.Dans la récente biographie d'Elon Musk, réalisée par Walter Isaacson (également l'auteur de celle de Steve Jobs),Alors que l'ancien patron de Microsoft souhaitait, l'échange a tourné court :a interrogé Musk (En bourse, on peutsur une action)., a répondu Gates., a répondu Musk à Gates. La réunion autour de la philanthropie n’a évidemment jamais eu lieu.Dans ce nouveau livre de Walter Isaacson, intitulé « Elon Musk »,Si l'on peut discuter de la vertu écologique des voitures électrique dans leur ensemble, il va sans dire, y compris de la part d'un homme d'affaires spécialisé dans les nouvelles technologies, surtout lorsqu'on sait le succès de Tesla depuis.Rappelons au passage de, mais régulièrement pointée du doigt pour ses controverses (investissements contradictoires etc.) et qui sert également de levier financier à l'homme d'affaires pour réduire sa part d'impôts.