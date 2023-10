Knap Kart, un chariot connecté pour faire des courses 2.0

Un charriot connecté pour mieux gérer ses courses

Des courses 2.0

Même en 2023, certaines expériences du quotidien restent assez fastidieuses, comme aller dans un centre commercial le samedi après-midi, pour refaire le plein du frigo... Une étape incontournable en ces temps de majorations de prix, pour ceux que les livraisons à domicile ou les drive ne tentent pas.Ce dernier se présente comme un modèle traditionnel avec des roulettes (qui ne coincent pas), une poignée et un très grand volume. La différence c'est ce-la taille d'une tablette- qui permet de connaitre en temps réel le détail et le montant de ses achats. Plutôt pratique en période de crise où l'on fait plus attention au montant du panier, enfin du caddie....Le Knap Kart permet d'accéder à, telles que le catalogue du magasin, le prix du produit scanné, les promotions, des suggestions personnalisées mais aussi les compositions des produits, etc., autant au niveau pécuniaire que calorique (avec le nutri score, les allergènes, les calories).Là encore très utile, si on ne veut pas sortir son iPhone 15 de sa poche pour retrouver le mail de promos ou si -comme cela arrive bien souvent- on ne capte plus au fond du magasin !Notons que le Kart est capable de détecter d'éventuels comportements frauduleux et de les signaler au personnel du magasin. Cette solution permet de ne plus passer par le tapis. En effet,L’opération a tout de même demandé 4 ans de recherche et développement, 2 ans de tests en magasin, pour aboutir à 4 brevets internationaux.