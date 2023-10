Tim Cook est-il le CEO le plus populaire du monde ?

Tim Cook flirte avec le podium

Les petits dessous du classement

Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la manière dont votre CEO gère son emploi ?

j’approuve totalement

j’approuve un peu

je désapprouve un peu

je désapprouve totalement

sans opinion

. Si certains s’en sortent admirablement bien, d’autres devraient revoir leurs méthodes de management.. Cela voudrait dire que quatre employés d’Apple sur cinq sont satisfaits de son action à la tête de la société.A la tête de ce classement, on trouve le. Mais à l’opposé, il semble ne pas faire bon travailler chez Western Digital où David Goeckeler établit un autre record, avec 94% d’avis négatifs et surtout un 0% d’avis positifs. On sent que les prochains entretiens individuels vont être un peu tendus...Globalement, au niveau des entreprises techs, la situation est plutôt morose., de même que Satya Nadella avec 30% et Sunnar Pichai avec seulement 26%. Du côté de X,-fraichement mandatée- ne recueille qu’un tout petit 4% d’avis positifs, mais elle parvient malgré tout à faire mieux de qu’qu'on avait oublié à la tête de snap, avec ses 3%.Parmi les éléments clés analysés,. Comme les performances des actions de l'entreprise, la rémunération fondée sur la distribution d'actions, le niveau des salaires, ou encore la sécurité de l'emploi. Ce qui peut expliquer les mauvaises notes des entreprises techs qui ont été davantage frappées par les vagues de licenciements .Cela a permis de déterminer une note d’approbation de 103 CEO sur la base des commentaires de leurs employés. La question posée était simple :. les employés avaient alors le choix entreet enfin,