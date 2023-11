Meta et les publicités ciblées ? Touche pas à mes données personnelles !

L'UE serre encore plus la vis !

des mesures sous deux semaines (pour faire cesser) tout traitement des données personnelles à des fins de publicité comportementale

un nouvel abonnement

En effet, l'Union européenne va lui. Cette mesure -qui entrera en vigueur sous deux semaines- est déjà appliquée en Norvège et le régulateur européen de la protection des données entend l'étendre à l'ensemble des pays de l'UE et de l'Espace économique européen.Précisons que cette pratique consiste à. Elle est considérée comme contraire au règlement européen sur les données (RGPD).Notons que l'EDPB a demandé au régulateur des données (qui se trouve en Irlande, comme le siège européen de Meta) de prendre. Précisons qu'il s'agit d'une mesure contraignante, avec des sanctions financières à la clé !Annoncé pour novembre, l'abonnement payant de Meta permettra d’accéder à Instagram et Facebook sans publicité -ce qui lui permettra de se. Les usagers dans l'UE, la Suisse et le reste de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechenstein) disposeraient désormais d’un choix :Enfin, comme tout a un prix, il faudra compters’il est pris depuis un ordinateur, etsi on passe par les applications mobiles sur smartphones.